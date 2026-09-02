Inicia en Durango la venta de banderas y otros productos para las fiestas patrias

Inició el mes de septiembre y con ello la venta de productos alusivos a los festejos patrios, por lo que ya se encuentran instalados en el primer cuadro de la ciudad de Durango puestos para vender estos artículos.

En ocasiones llegan de otros lados del país comerciantes con sus mercancías listas para la venta, muchos de los cuales son elaborados con varios meses de anticipación y otras veces son de importación.

Las banderas, los vestuarios, los sombreros y las matracas son parte de la ambientación del Centro Histórico, durante el mes patrio, y dan color al espacio en estas fechas, ya que se les permite instalarse inclusive en la Plaza de Armas.