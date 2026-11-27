El Congreso del Estado inició la revisión del paquete económico de Durango para 2027, cuyo proyecto de Presupuesto de Egresos contempla recursos por 55 mil 494 millones de pesos; que equivale a alrededor de cuatro mil millones más que los aprobados para el ejercicio actual.

La propuesta ya se encuentra en análisis de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, donde deberán revisarse los montos previstos para cada rubro y la manera en que se distribuirá el gasto durante el próximo año. De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso del Estado, el Poder Legislativo tiene como fecha límite el 15 de diciembre para concluir la discusión y aprobación del presupuesto.

El proyecto representa un crecimiento nominal superior al siete por ciento respecto a los 51 mil 500 millones de pesos autorizados para 2026. La diferencia es de aproximadamente tres mil 994 millones de pesos, aunque el incremento global no significa que todos los sectores recibirán necesariamente más recursos, pues eso dependerá de las asignaciones que finalmente se aprueben.

Al referirse a la propuesta, el diputado local Ernesto Alanís Herrera, integrante de dicha Comisión, consideró que el aumento presupuestal abre la posibilidad de fortalecer el gasto social y ampliar la capacidad del estado para atender las necesidades de la población.

Entre los rubros que, de acuerdo con el legislador, deberán tener atención prioritaria se encuentran educación, salud, campo, vivienda, agua potable y comunicaciones, sectores que tienen incidencia en la prestación de servicios y las condiciones de vida de los habitantes de los 39 municipios.

El legislador señaló que la revisión no debe limitarse al monto total del presupuesto, sino considerar cómo se distribuirán los recursos y si las asignaciones responden a las necesidades de la entidad.

También planteó que el gasto debe ejercerse con criterios de eficiencia y orientarse a la atención de las familias, particularmente de aquellas en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Durante el análisis legislativo corresponderá a los integrantes de la Comisión de Hacienda revisar los componentes y alcances del proyecto antes de que sea sometido a discusión y votación. El resultado de este proceso definirá los recursos que tendrá cada área del Gobierno estatal para cumplir sus responsabilidades el próximo año.