Inicia reforestación para recuperar 20 kilómetros del río Tunal en Durango

Los trabajos para la recuperación del río Tunal entrarán esta semana en una nueva etapa con el inicio de la reforestación de un tramo de 20 kilómetros, luego de las jornadas de limpieza y del retiro del lirio acuático que se han realizado en los últimos meses, informó el director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Delgado Gallegos.

El funcionario explicó que estas acciones forman parte de la estrategia nacional de restauración y saneamiento de ríos, en la que el Gobierno Federal destina recursos para recuperar cuerpos de agua como los ríos Lerma-Santiago y Atoyac, programa que ahora también se implementará en Durango.

Detalló que la restauración abarcará alrededor de 20 kilómetros del río Tunal, considerados los de mayor deterioro y contaminación. En esa zona ya se realizaron jornadas de limpieza, se aplicó control biológico para combatir el lirio acuático y actualmente continúa su retiro mediante métodos mecánicos.

La primera jornada de reforestación se desarrollará esta semana en un predio cercano a El Pueblito, donde se recuperarán 1.2 hectáreas que anteriormente eran utilizadas como tiradero de escombro.

Persona se había adueñado del terreno

Delgado Gallegos señaló que la Conagua sancionó a la persona que ocupaba de manera irregular ese espacio, creyéndose propietario del terreno, y ahora se trabaja de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno para restaurar el área.

La Secretaría de Recursos Naturales aportará árboles más adecuados para las condiciones del suelo y del clima.

Como parte del proyecto, la dependencia también mantiene reuniones con habitantes de las comunidades cercanas para promover el cuidado de la ribera del río y advertir sobre las sanciones aplicables a quienes arrojen residuos o contaminen el cauce.

Multas por contaminación

Asimismo, indicó que se mantiene el diálogo con autoridades municipales, corresponsables del manejo de las descargas de aguas residuales.

Aunque ya se han impuesto multas por contaminación, reconoció que varios sistemas de tratamiento han sido afectados por actos de vandalismo.

Para reducir las descargas de aguas negras al río Tunal, la Conagua impulsa además la construcción de un colector que permitirá conducir las aguas residuales de diversas comunidades hacia una planta de tratamiento.