Inician este viernes ocho días de peregrinaje por los Santos Mártires de Durango

Con fe y esperanza, cientos de personas iniciaron una ruta de ocho días, como parte de la VII Peregrinación Arquidiocesana en honor a los Santos Mártires de la Arquidiócesis de Durango.

El recorrido se hizo en esta ocasión de una forma distinta, iniciando desde la Parroquia de Santa Lucía, este viernes por la mañana, para llegar a la comunidad de Juan B. Ceballos.

El sábado continuarán el recorrido hasta la Catedral de Durango, donde al día siguiente se unirá a la columna principal, misma que tendrá como salida el domingo 9 a las 6:00 a.m. del mismo lugar, para llegar a la comunidad de Belisario Domínguez, Durango.

El contingente avanzará durante varios días por varias regiones y comunidades, hasta llegar el próximo 14 de agosto a los Lugares Santos donde se construye el Santuario en honor a los Santos Mártires Duranguenses, en el Puerto de Santa Teresa, Chalchihuites, Zacatecas.