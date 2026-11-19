Una fase experimental de un proyecto de endoterapia inició en el ejido Navajas, en Durango, con el objetivo de proteger los bosques de la plaga del insecto descortezador. Esta técnica consiste en aplicar inyecciones a los pinos afectados para evaluar su efectividad en el combate de esta plaga.

La Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente informó que el proyecto es dirigido por el maestro en Ciencias, Santiago Solís, catedrático del Instituto Tecnológico de El Salto (TECNM), como parte del seguimiento al Plan de Contingencia Forestal.

De acuerdo con la información proporcionada, los resultados permitirán evaluar si este método puede contribuir al control de la plaga en esa zona.

Las autoridades señalaron que la participación de la academia en los consejos y comisiones forestales es fundamental para explorar nuevas soluciones a las diversas problemáticas que se enfrentan, además de fortalecer el cuidado de los bosques.

Hasta el último corte, las autoridades reportaron que durante 2026 se habían registrado 3 mil 800 hectáreas afectadas por el insecto descortezador en todo el estado.

Los municipios más afectados son San Dimas, Durango, Pueblo Nuevo, Canatlán, Santiago Papasquiaro, Tepehuanes, Guanaceví y Mezquital, además de algunas zonas de Súchil y Ocampo.

Las autoridades señalaron que la presencia de esta plaga aumentó en la entidad debido al estrés hídrico y la sequía que afectaron al estado durante 2025, cuyos efectos comenzaron a manifestarse en este año.

Actualmente, se reporta que la plaga se encuentra bajo control y que operan al menos 13 brigadas de sanidad forestal, distribuidas principalmente en los ocho municipios del estado que registran mayor presencia del insecto descortezador.