Inician las comparecencias para glosa del informe estatal en Durango

El Congreso del Estado inició este lunes las comparecencias de funcionarios estatales como parte de la glosa del informe, con la participación de los titulares de Bienestar Social, Salud y Educación ante el Pleno.

El diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Alejandro Mojica Narváez, señaló que el ejercicio permitirá a los diputados plantear cuestionamientos sobre los resultados y cumplimiento de las acciones previstas en el Plan Estatal de Desarrollo, además de abordar las problemáticas de las distintas regiones de Durango.

La primera jornada correspondió al Eje 1, relacionado con bienestar social, mientras que este martes se abordará el Eje 2, con la participación de los titulares de Desarrollo Económico; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Trabajo y Previsión Social; y Turismo . Las comparecencias continuarán durante toda esta semana con otros funcionarios y temas.

Mojica Narváez señaló que uno de los objetivos es que la revisión no quede limitada al ámbito legislativo, sino que la ciudadanía pueda conocer las respuestas de los funcionarios y dar seguimiento a las acciones públicas.