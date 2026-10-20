Inician pagos de Beca Benito Juárez en Durango; anuncian entrega de tarjetas a nuevos beneficiarios

La Coordinación Estatal de las Becas para el Bienestar Benito Juárez anunció el inicio de los depósitos correspondientes a los programas de continuidad, así como las nuevas incorporaciones y entrega de tarjetas bancarias en Durango.

La coordinadora de dicho programa, Jazmín Areli Nevárez Sarmiento, informó que ya se encuentra disponible el calendario oficial de pagos para los beneficiarios de continuidad de las becas Benito Juárez y del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro.

“Ya se publicó el calendario para los becarios de continuidad de la becas Benito Juárez y de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. Ayer ya empezó la dispersión para estos becarios que ya contaban con la beca, que ya cuentan con una tarjeta. También arrancamos lo que son las asambleas informativas para el registro de la beca Rita Cetina, desde primaria y secundaria. El registro estará abierto en la página a partir del 26 de octubre y se cerrará el 6 de noviembre”, estableció.

Con el fin de atender a quienes no puedan asistir a las reuniones presenciales por motivos laborales o personales, se llevará a cabo una asamblea virtual el 23 de octubre.

Respecto al alcance de las becas en Durango, dijo que actualmente se atiende a 50 mil estudiantes de nivel medio superior de continuidad y a seis mil de nivel superior. A esto se suman casi 30 mil nuevos alumnos de educación media superior registrados en septiembre, a quienes se les entregará sus tarjetas en noviembre-diciembre, con lo que la cifra alcanzará cerca de 80 mil becarios en dicho nivel educativo. En el caso del nivel básico, durante mayo y junio se integraron 75 mil familias.

Asimismo, informó que la entrega de plásticos en la entidad opera con regularidad, manteniendo únicamente pendientes menores de familias de nivel primaria que no pudieron acudir al llamado de mayo y junio.

Para los alumnos de nuevo ingreso registrados en septiembre, la entrega de tarjetas se programó para los meses de noviembre y diciembre. Esto para que en diciembre reciban en una sola exhibición el depósito acumulado de dos bimestres: septiembre-octubre y noviembre-diciembre.