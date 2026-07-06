Durango

CEDH

Inician tercera etapa de 'Territorios de paz' en Durango

Inician tercera etapa de 'Territorios de paz' en Durango

Inician tercera etapa de 'Territorios de paz' en Durango

CLAUDIA BARRIENTOS
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Se inició la tercera etapa del proyecto denominado “Territorios de paz” que comenzó en el año 2023 en Durango, con el objetivo de recomponer el tejido social en un polígono en el que se registraba una alta incidencia de violencia de género.

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango recorrió el polígono y constató el avance que se lleva, ya que se percibe que ha aumentado la confianza y la participación vecinal.

En esta tercera etapa también se pudo observar lo que aún hace falta mejorar y los aspectos en los que se deben enfocar más esfuerzos.

En las primera y segunda etapas del proyecto se apoyó a los habitantes con la transformación del entorno y con la pintura de las viviendas así como otros cambios en la imagen urbana, en general, además de programas de capacitación, un proyecto productivo y participación vecinal.




               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Territorios de paz Durango Derechos Humanos Durango CEDH etapa, proyecto, tercera, participación

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Durango
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas