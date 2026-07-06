Inician tercera etapa de 'Territorios de paz' en Durango

Se inició la tercera etapa del proyecto denominado “Territorios de paz” que comenzó en el año 2023 en Durango, con el objetivo de recomponer el tejido social en un polígono en el que se registraba una alta incidencia de violencia de género.

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango recorrió el polígono y constató el avance que se lleva, ya que se percibe que ha aumentado la confianza y la participación vecinal.

En esta tercera etapa también se pudo observar lo que aún hace falta mejorar y los aspectos en los que se deben enfocar más esfuerzos.

En las primera y segunda etapas del proyecto se apoyó a los habitantes con la transformación del entorno y con la pintura de las viviendas así como otros cambios en la imagen urbana, en general, además de programas de capacitación, un proyecto productivo y participación vecinal.