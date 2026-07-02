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Iniciará ciclo de 'Cinepiloncillo' en la Cineteca de Durango | Horarios

Con este ciclo, se busca acercar al público a obras de gran valor cinematográfico a través de la mirada de creadores duranguenses.

Iniciará ciclo de 'Cinepiloncillo' en la Cineteca de Durango | Horarios

Iniciará ciclo de 'Cinepiloncillo' en la Cineteca de Durango | Horarios

DANIELA ALMAGUER
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La Cineteca de Durango será sede del ciclo Cinepiloncillo, una propuesta cinematográfica que reunirá durante el mes de julio cuatro funciones especiales, cada una acompañada por la curaduría de cineastas duranguenses, quienes compartirán con el público una selección de películas representativas por su temática, estilo y relevancia dentro del cine contemporáneo.

El ciclo dará inicio el miércoles 8 de julio con la proyección del documental “The True Cost” (2015), dirigido por Andrew Morgan, bajo la curaduría de la cineasta Valeria Flores. Posteriormente, el 15 de julio se exhibirá “The Dressmaker” (2015), de Jocelyn Moorhouse, con la curaduría de la cineasta Diana de la Paz.

La programación continuará el miércoles 22 de julio con “Orlando” (1992), dirigida por Sally Potter, cuya selección estará a cargo de la licenciada Deniss Barreto. Finalmente, el miércoles 29 de julio se presentará “Clueless” (1995), de Amy Heckerling, con la curaduría del cineasta José Luis Cano.

Con este ciclo, la Cineteca de Durango busca acercar al público a obras de gran valor cinematográfico a través de la mirada de creadores duranguenses, promoviendo el diálogo, el análisis y la apreciación del séptimo arte.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: funciones Cineteca durango julio, curaduría, Cineteca, miércoles

               

                
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