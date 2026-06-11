Iniciará producción de mosca estéril en México: SAGDR

Aunque con un bajo porcentaje de producción de mosca estéril, una planta ubicada en el sur del país iniciará operaciones para contribuir a evitar la propagación del gusano barrenador del ganado (GBG) en el país, luego de los casos que ya se registran en varias entidades.

Jesús López Morales, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGDR) en Durango, detalló que la producción será baja al inicio, pero gradualmente aumentará hasta alcanzar una capacidad importante.

Explicó que, antes de que Estados Unidos registrara la presencia de la mosca, cuando se detectaba algún caso en un estado, se dispersaban moscas estériles para evitar que la plaga avanzara.

Aclaró que en Durango no se realizará la dispersión de moscas, debido a que Estados Unidos está enfocado al cien por ciento en atender la situación dentro de su territorio.

“Está cien por ciento enfocado en dispersar la mosca estéril que se está produciendo para evitar que pueda avanzar más en su propio país, y pues a México y a Durango nos va a dejar solos”.

Por ello existía una coordinación gubernamental entre ambos países para tratar de erradicar la plaga; sin embargo, ahora México tendrá que enfrentar la situación con sus propios recursos, además del trabajo que históricamente han realizado los productores ganaderos, declaró.

Comentó que actualmente solo existe una planta en Panamá que está produciendo mosca estéril, pero toda esa producción se está enviando a Estados Unidos y no a México.

“No nos está tocando nada a nosotros como México en la parte de la dispersión de moscas; por eso les digo que, en lo que nos toca ahorita, vamos a andar solos como parte gubernamental”, puntualizó.