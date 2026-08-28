Iniciarán búsqueda de personas en predios de varios municipios de Durango, esto sabemos

Ante el señalamiento de abandono institucional por parte de la Comisión de Atención a Víctimas, el titular de la Secretaría General de Gobierno en Durango, Héctor Vela Valenzuela, aseguró que hay coordinación y empatía hacia la labor que realizan las madres buscadoras, aunque reconoció que los recursos no son suficientes.

“A través de la Comisión Estatal de Búsqueda por dar un dato, en el periodo 2025-2026, hemos tenido mil 545 colaboraciones de búsqueda. Alguien dirá: Son muchas o son pocas. La realidad es que en Durango, un estado en donde los índices de delincuencia están entre los mejores tres estados del país, es decir, somos de los tres estados más seguros y parecía ser una cifra alta”, refirió.

Y aseguró que se ha dado apoyo para que algunos colectivos estén en Sinaloa buscando a sus familiares “cuando se supondría que nuestra jurisdicción es solamente lo que corresponde al estado de Durango”, agregó.

En tal sentido, expuso que es un tema sensible y reconoció que el recurso no es suficiente por lo que en la medida de las posibilidades se ha atendido la demanda.

Asimismo, sobre la marcha a la que están convocando colectivos de madres buscadoras este domingo, dijo que están en su derecho de manifestarse.

INICIARÁN BÚSQUEDAS

El titular de la SGG informó que se prevé iniciar búsquedas de restos en predios de varios municipios de la entidad.

“Es un tema que se sí efectivamente se atiende con base en denuncias o en información que los propios colectivos aportan a la Comisión de Búsqueda, pero hay que hacer notar que también esto va aparejado a acciones de investigación, a carpetas que eventualmente tiene la propia Fiscalía General del Estado. Son acciones que se planean muy detalladamente, van acompañadas de elementos de seguridad también para el cuidado y protección de las madres buscadoras”, manifestó.

Confirmó que se iniciarán búsquedas de desaparecidos en municipios de La Laguna, así como en Santiago Papasquiaro y Mezquital, “entiendo que hay otros más, incluso por el municipio de Mezquital, pero estamos ahorita justamente en las fases de planeación”, estableció.