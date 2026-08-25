Iniciaron en Durango 2 expedientes al día por narcomenudeo, en primeros siete meses de 2026

Durante los primeros siete meses del 2026 se iniciaron en Durango 428 investigaciones por narcomenudeo en la modalidad de posesión simple, para un promedio de dos casos diarios.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el narcomenudeo se concentró principalmente en tres municipios, que acumularon la mayor parte de los casos registrados en la entidad.

Ubicación

Gómez Palacio encabezó la estadística con 221 investigaciones, equivalentes a poco más de la mitad del total estatal. Le siguió el municipio de Durango, con 85 casos, mientras que Lerdo acumuló 60.

Entre estas tres demarcaciones se concentraron 366 investigaciones; es decir, alrededor del 85.5 por ciento de todos los registros de enero a julio.

Cuencamé reportó 30 casos iniciados por narcomenudeo, seguido por Santiago Papasquiaro, con ocho.

El comportamiento mensual fue variable, pues enero cerró con 50 investigaciones; en febrero se registraron 63; marzo tuvo nuevamente 50; abril, 59; mayo, 63; junio alcanzó el máximo del periodo, con 75 casos, y julio terminó con 68.

En la estadística también aparecen municipios como Guadalupe Victoria y Mapimí, que acumularon cuatro casos; Tlahualilo y Nuevo Ideal registraron tres cada uno, mientras que Topia y Vicente Guerrero tuvieron dos.

Canatlán, General Simón Bolívar, Nombre de Dios, Pueblo Nuevo, San Juan del Río y Súchil reportaron un caso cada uno.