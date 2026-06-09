Iniciaron más de 13 mil juicios en Durango durante primer cuatrimestre de 2026

Los juzgados de primera instancia de Durango registraron durante el primer cuatrimestre de 2026 un total de 13 mil 415 juicios iniciados y seis mil 941 asuntos concluidos, de acuerdo con estadísticas del Poder Judicial del Estado.

Los datos de la Dirección de Estadística del Poder Judicial muestran que durante los últimos cinco años la cantidad de juicios iniciados se ha mantenido relativamente estable, con registros que oscilaron entre 36 mil 867 y 39 mil 715 expedientes en los ejercicios anuales completos. El nivel más alto se presentó en 2025, cuando se contabilizaron 39 mil 236 asuntos nuevos, mientras que en 2021 se reportaron 39 mil 715.

En cuanto a los juicios concluidos, las cifras muestran una tendencia más reducida. En 2021 se resolvieron 26 mil 126 asuntos al concluir el año, mientras que en 2025 la cifra fue de 21 mil 264 expedientes concluidos. Durante los primeros cuatro meses de 2026 ya se han resuelto seis mil 941 casos, lo que representa poco más del 32 por ciento de los asuntos concluidos durante todo el año anterior.

Los resultados corresponden a información proporcionada por los juzgados de primera instancia en las distintas materias que integran el sistema judicial duranguense.