Inicio de agosto con lluvias fuertes en Durango: ¿cómo será el clima en la capital HOY sábado?

El mes de agosto comenzará con condiciones para que se registren lluvias en buena parte del país debido a la persistencia del monzón mexicano, además de la influencia de un frente frío, una onda tropical y otros sistemas atmosféricos que mantendrán el potencial de precipitaciones. ¿Qué se espera para México y en particular para Durango?

Pronóstico general

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica, favorecerá lluvias muy fuertes en regiones de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nayarit, mientras que en Baja California Sur se pronostican intervalos de chubascos.

Además, un frente frío se extenderá cerca de la frontera noreste del país y, al interactuar con un canal de baja presión, ocasionará vientos fuertes, así como lluvias con chubascos y descargas eléctricas en esa región.

Por otra parte, circulaciones ciclónicas y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en interacción con la onda tropical 23 sobre el sureste mexicano, propiciarán lluvias puntuales intensas en Guerrero, además de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en entidades del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional.

En cuanto al ambiente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá temperaturas calurosas a muy calurosas en gran parte del norte de México, con valores superiores a los 45 grados centígrados en Baja California y Sonora.

Finalmente, el SMN informó que persistirá la onda de calor en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas.

Clima en el estado de Durango

Para este sábado se pronostica un ambiente con cielo medio nublado a nublado en gran parte del estado de Durango, con condiciones favorables para lluvias de mayor intensidad, especialmente en la región noroeste de la entidad.

De acuerdo con el SMN, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros , las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Durante la mañana se prevé un ambiente de templado a cálido, mientras que en las zonas serranas persistirán condiciones frescas y bancos de niebla. Para la tarde, el ambiente será caluroso, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados centígrados.

Asimismo, continuará la onda de calor en las regiones este y noroeste de Durango, donde se mantendrán las temperaturas elevadas.

En cuanto al viento, se pronostican velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en distintas zonas del estado.

Así estará el clima en Durango capital

De acuerdo con el reporte, este sábado la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 14 y los 18 grados centígrados, y que conforme avance el día subirá hasta alcanzar una máxima de hasta 32 grados, de las 14:00 a las 16:00 horas.

Se prevé que el cielo se mantenga parcialmente despejado hasta el mediodía, para luego psar a ser nublado, con probabilidades de lluvias ligeras a partir de las 16:00 horas.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de 5 a 10 km/h, con ráfagas de hasta 30 km/h.

Para la madrugada del domingo, el termómetro descenderá hasta una mínima entre 13 y 17 grados centígrados.