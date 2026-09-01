Inicio de mes con lluvias intensas en Durango: pronóstico para HOY martes 1 de septiembre

Las lluvias continuarán este martes 1 de septiembre gran parte del país debido a la presencia de varios sistemas atmosféricos. ¿Qué condiciones se esperan en el estado y en la ciudad de Durango?

Pronóstico general

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano sobre el noroeste del país, combinado con la inestabilidad atmosférica, mantendrá condiciones favorables para lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. En Baja California se pronostican lluvias aisladas.

A estas condiciones se sumarán canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera. Además, la onda tropical 35 avanzará sobre el sureste de México, mientras que la onda tropical 34 se ubicará frente a las costas del Pacífico sur mexicano.

También se encuentra el ciclón tropical Marie frente a las costas del Pacífico central mexicano, cuya circulación favorecerá un mayor ingreso de humedad hacia estados del occidente del país.

Por este conjunto de sistemas se esperan lluvias puntuales muy fuertes en Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Guerrero y Oaxaca. Asimismo, se pronostican lluvias fuertes en Chihuahua, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán.

En Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Quintana Roo se prevén lluvias con intervalos de chubascos.

Mientras tanto, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá un ambiente caluroso a muy caluroso durante las tardes en el norte del país.

En cuanto a la onda de calor, este martes continuará afectando zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y comenzará a presentarse en Sinaloa.

Pronóstico para el estado de Durango

Para este martes, Durango tendrá una jornada marcada por lluvias y temperaturas contrastantes.

De acuerdo con el SMN, se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el oeste y sur de Durango. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ocasionar encharcamientos e inundaciones.

Durante las primeras horas del día, se espera un ambiente fresco en la mayor parte de la región, mientras que en las zonas altas de Durango las temperaturas podrían descender hasta entre 0 y 5 grados centígrados.

Para la tarde, las condiciones serán más cálidas, con un ambiente templado a cálido en zonas serranas y caluroso en buena parte del estado. En el oeste y noreste de Durango se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 km/h en distintas zonas del estado.

Clima en la ciudad de Durango

El reporte del SMN indicaba que este martes la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 12 y 15 grados centígrados, que conforme avancen las horas subirá gradualmente hasta alcanzar una máxima de 27 grados, entre las 14:00 y 15:00 horas.

Se prevé que el cielo se mantenga despejado hasta el mediodía, y luego pase a ser parcialmente nublado y posteriormente nublado, con probabilidad altas de que se registren lluvias, sobre todo a partir de las 17:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que tenga velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas de hasta 17 km/h.