Inicio de semana con lluvias fuertes en Durango: clima en el estado y la capital HOY 7 de septiembre

El inicio de semana estará marcado nuevamente por las lluvias en distintas regiones de México, algunas de ellas de intensidad considerable. Para este lunes 7 de septiembre, el pronóstico contempla precipitaciones muy fuertes en Durango, además de lluvias intensas en estados del noroeste del país. Este es el pronóstico para México y Durango.

Pronóstico general

De acuerdo con el reporte de este lunes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del territorio nacional, provocará lluvias puntuales intensas en zonas de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua.

Se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Durango, mientras que en Baja California se esperan precipitaciones puntuales fuertes. Estas condiciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

Por otra parte, una circulación ciclónica y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, junto con condiciones de inestabilidad y un canal de baja presión en el sureste, favorecerán la presencia de lluvias en varias entidades del país.

A estas condiciones se sumará una nueva onda tropical, la 37, que se aproximará a la península de Yucatán y contribuirá al desarrollo de lluvias en el sureste del país.

Aunque las lluvias serán protagonistas en buena parte del territorio nacional, también se mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde, principalmente en el norte de México y en regiones del litoral del Pacífico, el golfo de México y la península de Yucatán.

El SMN señaló que continuará la onda de calor en Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas.

Clima en el estado de Durango

Para este lunes 7 de septiembre, el SMN pronostica lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el oeste y noroeste de Durango, debido principalmente a la presencia del monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica.

Durante las primeras horas del día se prevé ambiente fresco en gran parte del estado, mientras que en las zonas serranas de Durango se espera frío y bancos de niebla. También existe posibilidad de lluvias aisladas durante la mañana.

Por la tarde, las condiciones serán más cálidas, con un ambiente caluroso en distintas regiones de Durango y temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados centígrados en zonas del este y oeste del estado.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h en distintas zonas de Durango.

¿Cómo será el clima en la ciudad de Durango?

El reporte del SMN para este lunes 7 de septiembre indica que la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 12 y 15 grados centígrados, que conforme avancen las horas subirá de manera gradual, hasta alcanzar entre los 26 y 27 grados centígrados, entre las 14:00 y las 15:00 horas.

Se prevé que el cielo se mantenga despejado hasta el mediodía, y después pase a ser parcialmente nublado, con un incremento en la nubosidad a partir de las 15:00 horas, y altas probabilidad de lluvias sobre todo alrededor de las 18:00 horas.

El viento mantendrá velocidad que rondaría los 5 km/h, con ráfagas de hasta 35 km/h.

Para la madrugada y primeras horas del martes, el termómetro descendería hasta llegar a entre 12 y 15 grados centígrados.