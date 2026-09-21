¿Inicio de semana con lluvias fuertes y calor en Durango? Así será el clima HOY 21 de septiembre

A pesar de que continúa el ambiente caluroso en algunas partes de México, en ciertos estados ya comienzan a bajar las temperaturas, que acompañadas del registro de lluvias han dado paso a un ambiente más fresco. ¿Qué espera Durango este lunes 21 de septiembre? Esto indica el pronóstico.

Pronóstico general

Para este lunes 21 de septiembre, la circulación de la tormenta tropical “Polo” favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes en regiones del occidente y sur de México, además de oleaje elevado en las costas del Pacífico Sur y Central. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca.

Por otro lado, el monzón mexicano, en combinación con la inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del país, ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. Asimismo, se pronostican lluvias puntuales intensas en regiones de Nayarit.

Mientras tanto, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la onda tropical número 40, generarán chubascos y lluvias fuertes en entidades del norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán. Estas condiciones también estarán relacionadas con la aproximación de la vaguada monzónica a las costas del Pacífico Sur Mexicano, con lluvias puntuales intensas en Chiapas y precipitaciones muy fuertes en Tabasco.

Finalmente, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana, los estados del litoral del Pacífico mexicano y la península de Yucatán.

Pronóstico para el estado de Durango

El reporte del SMN señala que durante las primeras horas del día se registró un ambiente fresco en zonas serranas de Durango, donde se pronosticaron temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados.

Conforme avance la jornada, se espera un aumento en las temperaturas, pues durante la tarde, se pronostica un ambiente caluroso a muy caluroso, con máximas de 35 a 40 grados centígrados en el noreste de Durango.

En cuanto a las lluvias, se prevén precipitaciones fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el oeste y sur del estado de Durango.

Respecto al viento, se esperan velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 km/h en distintas regiones de la entidad.

Clima en la ciudad de Durango

El pronóstico para la ciudad de Durango indicaba que el clima amanecería con una temperatura mínima entre los 12 y los 14 grados centígrados, que subiría a lo largo del día hasta alcanzar una máxima de 27 grados, alrededor de las 15:00 horas.

Se prevé que el cielo comience a estar nublado cerca del mediodía, y pase a tener más nubosidad alrededor de las 15:00 horas, con probabilidad de que se registren lluvias sobre todo a partir de las 17:00 horas.

En cuanto al viento, se espera una velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas de hasta 35 km/h.

Para la madrugada y primeras horas del martes el termómetro descendería entre los 12 y 15 grados.