Inicio de semana con lluvias fuertes y onda de calor en Durango: clima HOY lunes 14 de septiembre

Las lluvias se intensifican en México, y este lunes sigue vigente el pronóstico para precipitaciones muy fuertes en algunas zonas del país. ¿Esto aplicará también a Durango? Esto señala el pronóstico.

Pronóstico general

Para este lunes 14 de septiembre, de acuerdo con lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica darán paso a lluvias puntuales intensas en Sinaloa, así como lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y rachas de viento en estados como Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango.

Además de esto, canales de baja presión al interior del territorio nacional, con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, así como la onda tropical 39 en el occidente del país, dejarán a su paso chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posibilidad de granizo en la mayor parte de la República Mexicana.

Por último, seguirá el ambiente caluroso a muy caluroso en la zona norte del país, continuando la onda de calor en Durango, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Pronóstico para el estado de Durango

El reporte del SMN para este lunes señalaba que la ciudad de Durango tendría una mañana de fresca a fría, sobre todo en la zona serrana, donde además se presentarían bancos de niebla.

Se prevé además que el cielo permanezca de medio nublado a nublado durante el transcurso del día, con lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, sobre todo en la región del noroeste del estado.

Aunque la mañana sería fresca en gran parte del estado, se espera que la temperatura suba hasta alcanzar máximas de entre 30 y 35 grados centígrados, sobre todo en el oeste de la entidad.

En cuanto al viento, se espera que tenga una velocidad de 30 a 40 km/h, y con ráfagas que podrían llegar hasta 70 km/h.

Clima en la ciudad de Durango

El SMN indicaba que este lunes la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 12 y 14 grados centígrados, y que conforme avance el día subirá hasta alcanzar una máxima de hasta 26 grados, alrededor de las 14:00 y hasta las 15:00 horas.

Se espera que este lunes el cielo se mantenga mayormente nublado todo el día, y se generen lluvias sobre todo alrededor de las 17:00 horas.

Sobre el viento, el SMN señala que en el caso de la capital tendrá una velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas de hasta 30 km/h.

Para la madrugada del martes, el termómetro descenderá nuevamente hasta alcanzar una mínima de 12 grados.