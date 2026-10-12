Inicio de semana fresco y con lluvias en Durango, ¿cómo será el clima HOY lunes 12 de octubre?

El paso del huracán “Simón” por el océano Pacífico ha causado que en las últimas horas algunas regiones del país presenten lluvias considerables. Ante su aproximación a territorio sinaloense, ¿cómo será el clima en Durango HOY lunes 12 de octubre?

Pronóstico general

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este lunes 12 de octubre, el huracán “Simón”, frente a las costas de Nayarit y Jalisco, mantendrá las condiciones para lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Además, se esperan vientos con rachas de 90 a 100 kilómetros por hora en la costa de Jalisco, así como oleaje de entre 4 y 5 metros de altura, condiciones que disminuirán durante el día. En tanto, las costas de Sinaloa y Nayarit registrarán oleaje de entre 2.5 y 3.5 metros, además de rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora.

Por otra parte, el frente frío número 2 se desplazará sobre Baja California, donde ocasionará lluvias con intervalos de chubascos en el noroeste del país. Este sistema también provocará vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California y Sonora.

Asimismo, la interacción de canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y una vaguada en niveles altos de la atmósfera, junto con la presencia de la onda tropical número 43 sobre el sureste mexicano, favorecerá chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, en distintas regiones del norte, noreste, oriente, centro, sur y sureste de México.

Pronóstico para el estado de Durango

De acuerdo con el reporte del SMN, durante la madrugada y las primeras horas de este lunes se prevé un ambiente fresco en gran parte de Durango, con condiciones frías en las zonas serranas, donde las temperaturas mínimas podrían ubicarse entre los 0 y 5 grados centígrados.

Para el transcurso de la tarde, se espera un ambiente cálido a caluroso en el estado, como parte de las condiciones meteorológicas previstas para la Mesa del Norte.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico contempla chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el oeste y sur de Durango. Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y podrían ocasionar incrementos en los niveles de ríos y arroyos.

Respecto al viento, se esperan velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en distintas zonas de la entidad.

¿Cómo será el clima en la ciudad de Durango?

En el reporte del SMN de este lunes, se indica que la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 12 y 14 grados centígrados, que conforme avance el día subirá gradualmente hasta alcanzar una máxima entre 27 y 28 grados centígrados.

Se espera que luego de una mañana despejada, el cielo comience a presentar algo de nubosidad a partir de las 11:00 horas, para después pasar a ser nublado alrededor de las 13:00 horas, con probabilidad de que se registren lluvias alrededor de las 17:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que tenga una velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h.

Para la madrugada y primeras horas del martes, el termómetro descenderá hasta entre 11 y 14 grados centígrados.