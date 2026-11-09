Inicio de semana frío en Durango, ¿cómo estará el clima el resto de HOY lunes 9 de noviembre?

Los días son cada vez más fríos en gran parte de Durango, incluida la capital, por lo que en próximos días se prevén temperaturas más bajas, sobre todo por las mañanas y noches. ¿Qué dice el pronóstico para HOY lunes 9 de noviembre?

Pronóstico general

Para este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que una circulación ciclónica, una vaguada en niveles medios de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical favorezcan la presencia de lluvias e intervalos de chubascos en el norte y noroeste de México.

Por su parte, el frente frío 4 permanecerá estacionario sobre el oriente del país y, en combinación con un canal de baja presión en el noreste, ocasionará lluvias muy fuertes en Tamaulipas y fuertes en Nuevo León y Veracruz, además de chubascos en San Luis Potosí. La masa de aire frío asociada al sistema continuará propiciando temperaturas más frescas en las regiones norte y noreste del territorio nacional.

En tanto, un canal de baja presión sobre el sureste, junto con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, generará lluvias fuertes en Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

También se esperan precipitaciones con intervalos de chubascos en distintas zonas del occidente, centro, sur y sureste de México, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán.

Clima en el estado de Durango

De acuerdo con el pronóstico del SMN, durante la madrugada y las primeras horas de este lunes se registraron temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados centígrados en las zonas serranas de Durango, donde se presentó un ambiente frío a muy frío.

Para el resto del día, se prevé que las condiciones den paso a un ambiente fresco a templado en la entidad, luego de las bajas temperaturas registradas durante la mañana.

En cuanto a las condiciones del cielo, se espera que permanezca nublado durante gran parte del día, con posibilidad de chubascos en distintas zonas de Durango, cuyas precipitaciones podrían acumular entre 5 y 25 milímetros.

Respecto al viento, se pronostican corrientes de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora en diferentes regiones del estado.

Clima en la ciudad de Durango

La mañana de este lunes, la ciudad de Durango registró temperaturas que rondaron entre los 5 y 6 grados centígrados, dando paso a un inicio de día frío en la capital duranguense.

Sin embargo, conforme avance el día la temperatura subirá considerablemente, hasta alcanzar una máxima de hasta 24 a 25 grados centígrados, cerca de las 16:00 horas.

A pesar del inicio de lunes frío, se prevé que a lo largo del día prevalezca un cielo mayormente despejado, y sin probabilidad de que se registren lluvias.

Sobre el viento, se espera que tenga una velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar o superar los 25 km/h.

Para la madrugada del martes, el termómetro descenderá hasta entre 6 y 7 grados centígrados.