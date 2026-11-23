Conforme se acercan las últimas semanas del año, el clima es cada vez más frío, y para este lunes se registró un considerable descenso en temperaturas en varias regiones del país. ¿Qué dice el pronóstico de Durango para el resto de este lunes?

Pronóstico general

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este lunes 23 de noviembre, el frente frío 8 se desplazará sobre el golfo de México, así como por las regiones noreste y oriente del país, donde interactuará con un canal de baja presión ubicado en el sureste y con la corriente en chorro subtropical.

Esta combinación de sistemas favorecerá lluvias puntuales intensas en algunas zonas de Tamaulipas y Veracruz, además de precipitaciones fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas.

Por otra parte, la masa de aire ártico que impulsa el frente frío ocasionará un descenso de las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro de México. También provocará un evento de Norte, con rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz, condición que durante la noche se extenderá hacia el istmo y golfo de Tehuantepec.

Finalmente, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico propiciará lluvias e intervalos de chubascos en distintas entidades del occidente, centro y sur del territorio nacional.

Pronóstico para el estado de Durango

El SMN reporta que durante la madrugada y las primeras horas de este lunes 23 de noviembre se registraron temperaturas muy frías a gélidas en las zonas serranas de Durango, donde los valores mínimos oscilaron entre -10 y -5 grados centígrados.

Para el transcurso del día se prevé cielo medio nublado a nublado, sin probabilidad de lluvia en la entidad aunque se mantendrán condiciones de nubosidad en distintas regiones.

Durante la mañana se espera un ambiente frío a fresco, con posibles bancos de niebla, mientras que en las zonas serranas persistirá el frío intenso. Por la tarde, las temperaturas tendrán un ligero aumento, con un ambiente de fresco a templado.

En cuanto al viento, se pronostican velocidades de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 30 km/h en algunas zonas del estado.

¿Qué dice el pronóstico para la ciudad de Durango?

El pronóstico del SMN de este lunes indicaba que la ciudad amanecería con una temperatura mínima que rondaría los 7 grados centígrados, y que conforme avance el día subirá de manera considerable, hasta alcanzar una máxima que llegue hasta entre 23 y 24 grados centígrados, entre las 15:00 y las 16:00 horas.

Se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado hasta alrededor de las 13:00 horas, para luego pasar a ser parcialmente nublado, aunque sin probabilidad de que se registren lluvias en la capital este lunes.

Sobre el viento, para este día se prevé que tenga una velocidad entre 5 y 10 km/h, con rachas que alcanzarían hasta los 35 km/h.

Para la madrugada del martes, el termómetro descenderá hasta una mínima que rondará entre 5 y 6 grados centígrados.