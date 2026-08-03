Inicio de semana lluvioso en Durango: ¿qué dice el pronóstico para HOY lunes 3 de agosto?

El inicio de esta semana estará marcado por la persistencia del monzón mexicano, fenómeno que continuará favoreciendo precipitaciones en varios estados del norte y occidente del país. Para este lunes 3 de agosto, el pronóstico mantiene condiciones de lluvia para Durango, además de otros sistemas atmosféricos que reforzarán el potencial de tormentas en distintas regiones de México. Esto señala el pronóstico.

Pronóstico general

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano provocará lluvias puntuales intensas en zonas del sur y suroeste de Chihuahua, norte y centro de Sinaloa, oeste de Durango y sur de Nayarit. Además, se esperan lluvias muy fuertes en el norte y sureste de Sonora, lluvias fuertes en el sur de Zacatecas y chubascos en Baja California Sur, acompañados de rachas de viento en estas entidades.

Al mismo tiempo, la interacción de circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, junto con el desplazamiento de las ondas tropicales 23 y 24, un canal de baja presión sobre el noreste del país y condiciones de inestabilidad atmosférica, favorecerán chubascos y lluvias de fuertes a muy fuertes en estados del occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

En cuanto al ambiente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones de calor a muy calurosas en gran parte del norte de México, con temperaturas superiores a 45 grados centígrados en zonas de Baja California y Sonora.

Por otra parte, el SMN informó que la onda de calor continuará presente en regiones de Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas.

Clima en el estado de Durango

Para este lunes 3 de agosto se prevé un ambiente con cielo medio nublado a nublado en gran parte del estado de Durango, con condiciones favorables para el desarrollo de lluvias de fuerte intensidad, principalmente en la región oeste de la entidad.

De acuerdo con el SMN, se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas, con acumulados de 75 a 150 milímetros, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Durante la mañana se espera un ambiente fresco en la mayor parte del estado y frío en zonas serranas. Por la tarde, el ambiente será cálido a caluroso, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en distintas zonas del estado. A diferencia de jornadas anteriores, Durango ya no figura entre las entidades con onda de calor, aunque persistirá el ambiente caluroso durante la tarde.

¿Cómo será el clima en la ciudad de Durango?

De acuerdo con el reporte del SMN, para este lunes la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 13 y los 16 grados centígrados, y que a lo largo del día subirá hasta alcanzar una temperatura máxima de hasta 27 grados, entre las 14:00 y 15:00 horas.

Se prevé que a lo largo del día el cielo presente nubosidad de consideración con probabilidad de que se registren lluvias de consideración alrededor de las 20:00 horas.

El viento tendrá una velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas que superarían los 20 km/h.

Para la madrugada del martes, el termómetro descenderá hasta una temperatura mínima de entre 13 y 15 grados centígrados.