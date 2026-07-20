¿Inicio de semana soleado o lluvioso en Durango? Así será el clima HOY lunes 20 de julio

Las condiciones meteorológicas para este lunes estarán influenciadas por la permanencia del monzón mexicano sobre el noroeste del país, lo que favorecerá lluvias de diversa intensidad en varios estados, incluido Durango. ¿Qué dice el pronóstico?

Pronóstico general

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el monzón mexicano continuará afectando el noroeste del país e interactuará con canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, condiciones que favorecerán lluvias puntuales intensas en Sonora y Chihuahua.

Para Durango, el pronóstico contempla lluvias puntuales muy fuertes, principalmente en la zona noroeste del estado. También se esperan precipitaciones de consideración en el norte de Sinaloa, mientras que estados como Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Morelos registrarán lluvias fuertes.

Asimismo, se prevén intervalos de chubascos en entidades como Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de lluvias aisladas en Baja California, Nuevo León y Tamaulipas.

En cuanto al viento, se pronostican rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, el golfo de California y el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. También se esperan vientos de componente sur en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Respecto a las temperaturas, el ambiente continuará siendo caluroso a muy caluroso en gran parte del norte del territorio nacional, con valores superiores a los 45 grados en el noreste de Baja California, donde persistirá el calor extremo.

Pronóstico para el estado de Durango

Para este lunes se prevé un ambiente con cielo medio nublado a nublado durante gran parte del día en el estado de Durango, donde las lluvias de mayor intensidad se concentrarán principalmente en la región noroeste de la entidad.

De acuerdo con el SMN, se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Durante las primeras horas del día predominará un ambiente fresco a templado en la mayor parte del estado, mientras que por la tarde se espera un ambiente caluroso a muy caluroso.

En Durango, las temperaturas máximas oscilarán entre los 35 y 40 grados centígrados, por lo que el calor persistirá en distintas regiones de la entidad a pesar de las condiciones de lluvia.

Respecto al viento, se esperan corrientes de dirección variable de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora en diferentes zonas del estado.

Clima en la ciudad de Durango

El pronóstico para este lunes señalaba que la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 14 y 16 grados centígrados, y que a lo largo del día subiría hasta alcanzar una temperatura máxima de hasta 28 grados, entre las 14:00 y las 16:00 horas.

Se prevé que el cielo se mantenga mayormente nublado a lo largo del día, con probabilidad de que se registren lluvias a partir de las 16:00 horas, aunque no serán tan intensas.

En cuanto al viento, se prevé que tenga una velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas de hasta 35 km/h.

Para la madrugada del martes 21 de julio, el termómetro descenderá hasta una temperatura mínima de 14 grados centígrados.