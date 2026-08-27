Inició Simposium Internacional con la presencia de juristas de Alemania

Se inauguró el II Simposium Internacional “Justicia, Democracia y Transformaciones Sociales” en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED, con la presencia del Dr. Martín Borowski y el Dr. Arnulfo Mateos, de la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Con la conferencia magistral “La reconstrucción del efecto horizontal de los Derechos Humanos fundamentales en los instrumentos internacionales” se iniciaron las actividades programadas para el 27, 28 y 29 de agosto, con el objetivo de reflexionar sobre los grandes desafíos que enfrenta la sociedad contemporánea.

Dicha conferencia fue impartida por el Dr. Arnulfo Mateos, siendo moderador el Dr. Miguel Ángel Rodríguez Vázquez, ante un nutrido público que llegó al auditorio Miguel Guerrero Román.

Asimismo, por la tarde se programó la conferencia “El efecto horizontal de los derechos fundamentales y los derechos humanos”, impartida por el Dr. Martín Borowski. Siendo traductor el Dr. Arnulfo Mateos y moderador el Dr. Alán Arroyo, director de la Fader y Cipol.