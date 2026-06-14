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INM revisa estatus migratorio de extranjeros tras denuncias o solicitudes de autoridades

Sobre el caso del estadounidense Christopher N., acusado de violencia y amenazas, no existe ninguna solicitud.

INM revisa estatus migratorio de extranjeros tras denuncias o solicitudes de autoridades

INM revisa estatus migratorio de extranjeros tras denuncias o solicitudes de autoridades

DENICE RAMÍREZ
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Las denuncias de carácter penal contra extranjeros pueden presentarse ante el Instituto Nacional de Migración (INM) para revisar el estatus migratorio de la persona; también la revisión puede realizarse a petición de las autoridades.

El titular del INM en Durango, Ignacio Fraire Zúñiga, comentó que cuando existen denuncias o acusaciones y las autoridades lo solicitan, se revisa el estatus migratorio de la persona involucrada, independientemente de su nacionalidad.

“En cuanto nos hacen llegar la información o el expediente, lo revisamos. Si tiene una situación de carácter irregular, por supuesto que el Instituto procede a llevar a cabo una deportación asistida, en coordinación con el consulado del país”, expresó.

En el caso del ciudadano estadounidense Christopher N., quien fue denunciado por amenazas contra su expareja y familiares, señaló que hasta el momento no se ha presentado ninguna solicitud ante el Instituto.

“Si la queja de esa persona tiene que ver con un tema penal, con la Fiscalía o la Procuraduría, se proporciona la información correspondiente y el estatus migratorio de la persona”, indicó.


Reiteró: “Actuamos a petición de parte y revisamos toda la situación legal de la estancia migratoria. Si procede, se puede llevar a cabo la deportación, independientemente del país de origen”.


Apuntó que, en cuanto se solicite la información, esta se proporcionará y se actuará conforme a derecho, pues no se permitirá que ninguna persona altere la tranquilidad de la sociedad.


“Independientemente de la nacionalidad que sea, creo que todos merecemos respeto. Ellos son bienvenidos a México, pero siempre y cuando respeten las leyes y las normas de convivencia en el país y en Durango”, puntualizó.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: migrantes Durango Instituto Nacional de Migración migratorio, estatus, denuncias, persona

               

                
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