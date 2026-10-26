Inseguridad en carreteras ha dejado 10 unidades incendiadas en dos años

Durante la protesta nacional de transportistas, que en Durango se movilizaron en la caseta de Garabitos, el delegado de la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, A.C. (Hamotac), Sergio Sosa, informó que este gremio ha tenido una gran afectación por la inseguridad que se registra en carreteras del país.

“Nosotros sí, en lo particular, por ejemplo, cuando hubo problemas en Sinaloa, a uno de los camiones de nosotros nos robaron la carga, le dispararon a las llantas. Es un problema porque cada vez que hay algún evento de inseguridad en Sinaloa nos pega durísimo a nosotros: quema de camiones, unidades, secuestros, robos, todo”, lamentó.

En tal sentido, reportó que en los últimos dos años se ha registrado la pérdida de aproximadamente una decena de unidades.

“Nos han quemado unidades aquí en Mesillas, en Escuinapa y en Culiacán. Más o menos como unas 10 unidades (en los últimos dos años), más o menos”, indicó.

Ante ello, los transportistas se manifestaron la mañana del lunes como parte de las movilizaciones que se organizaron a nivel nacional para exigir seguridad, aunque en Durango no hubo bloqueo de carreteras ni toma de casetas.