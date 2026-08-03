Inseguridad en Zacatecas ha impactado en recepción de turistas en Durango: AMAV

La inseguridad que se registra en Zacatecas ha impactado en el turismo que se recibe en Durango, aunque ya se empieza a observar una tendencia a la recuperación, informó la presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) filial Durango, Karina Morales.

“Obviamente cualquiera de estos temas afectan directamente al turismo, al miedo de viajar, al tema de la incertidumbre. Obviamente siempre es un tema de cuidado y sí claramente afecta las decisiones del pasajero de a qué destino viajar, si hacerlo o si no hacerlo”, indicó.

Por lo que reconoció que sí se dejó de buscar el destino de Zacatecas e inclusive otros cercanos.

“Realmente afecta a los estados alrededor, inclusive nos afecta directamente a Durango el que tampoco recibamos tantos turistas, de hace ya algunos años que hemos tenido ahora sí que tristemente el problema y persiste; pues ahí sí vamos un poquito en disminución de pasajeros tanto turistas que vienen como turistas que desean ir a los destinos. Sin embargo, como lo comentaba anteriormente, eso finalmente no se detiene en su totalidad, disminuye, cambia, pero pues ahí va avanzando un poquito”, indicó.

No obstante, dijo que la presencia de operativos ha dado mayor confianza a los turistas. “Al tener un poquito de seguridad en ese sentido, yo creo que sí es importante reforzar un poquito la seguridad del duranguense en viajar hacia aquellos destinos y viceversa. Creo que sí es productivo y sí es algo bueno, positivo”.

Para noviembre Zacatecas tiene su festival cultural por lo que se cree que esto alentará a los turistas. “Sí, realmente yo creo que ahorita el turismo vuelve a agarrar fuerza. Venimos de unos meses complicados en diferentes destinos. Yo creo que a partir de ahora de los operativos, del refuerzo de seguridad, del esfuerzo de los gobiernos, de todos los estados que colindamos, creo que sí viene fuerte, yo creo que va a mejorar. Es la expectativa claramente tanto localmente como de estados vecinos”, indicó.