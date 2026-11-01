Insistirán en la necesidad de contar con infraestructura urbana sustentable en Durango

La iniciativa para contar con infraestructura de estacionamientos verdes en el municipio de Durango, con el objetivo de impulsar alternativas sustentables, reducir inundaciones y combatir las islas de calor, fue desestimada en el Cabildo.

El regidor Alan Espinosa de la O cuestionó esta decisión y señaló que insistirá en impulsar esta alternativa urbana, que considera necesaria para reducir inundaciones, entre otros beneficios que fueron planteados ya ante dependencias como la Dirección de Desarrollo Urbano.

Explicó que no existen argumentos claros para rechazar la propuesta, que busca atender algunos de los problemas ambientales de la ciudad.

“Ya habíamos tenido mesas de trabajo con Desarrollo Urbano y ahora se nos señala que existen cuestiones técnicas para desestimar la iniciativa. Creemos que este tipo de argumentos deben explicarse con claridad”, expresó.

Consideró que, cuando una propuesta presenta dificultades técnicas, lo adecuado es buscar alternativas para resolverlas y no descartar las oportunidades de innovación que puedan beneficiar a la ciudadanía.

La iniciativa, presentada en febrero, planteaba modificar el Reglamento de Construcción para incorporar infraestructura verde en nuevos estacionamientos mayores a 300 metros cuadrados, mediante superficies permeables, arbolado y mecanismos de captación e infiltración de agua pluvial.

Actualmente, los estacionamientos de la ciudad cuentan con grandes superficies de concreto que acumulan calor e impiden la filtración del agua, señaló.

Espinosa de la O hizo un llamado a las autoridades municipales y dependencias involucradas para mantener abiertos los espacios de diálogo y revisar las observaciones técnicas, con la participación de especialistas y de la sociedad civil para impulsar infraestructura pública sustentable.

Puntualizó que, a pesar de que esta iniciativa fue desestimada, no dejará de impulsar el proyecto y seguirá promoviendo espacios de trabajo y alternativas con criterios de sustentabilidad en el desarrollo urbano de Durango.