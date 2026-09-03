¿Insite cancela en Durango? La banda lo excluye de nuevo flyer junto a otros estados

La posible cancelación del concierto de Insite en Durango ya comienza a especularse en redes sociales, luego de que la agrupación eliminara la fecha programada para la capital duranguense de un nuevo flyer promocional de su gira “Te Vi Volar Tour”.

La banda tenía previsto presentarse el próximo 26 de septiembre en el Perro Negro Rockstar Pub como parte de una serie de conciertos con los que celebra el 25 aniversario de su trayectoria, así como la vigencia de materiales emblemáticos como “Una vida no es suficiente” y “Ahora soy yo contra el mundo”. Sin embargo, la fecha ya no aparece en la imagen más reciente compartida por el grupo en sus redes sociales.

La modificación no solo afectó a Durango. En el nuevo promocional también desaparecieron otras presentaciones previamente anunciadas en Chihuahua y Torreón, donde también ya se cuestiona qué pasará con los boletos adquiridos.

SIN POSTURA OFICIAL

Hasta el momento, Insite no ha emitido ningún comunicado para confirmar o desmentir la cancelación de los conciertos eliminados del itinerario , por lo que la situación permanece sin aclararse de manera oficial.

La ausencia de información ha generado reacciones entre los fanáticos en las redes sociales de la agrupación, donde varios usuarios expresaron su inconformidad y solicitaron una explicación, especialmente quienes ya habían adquirido boletos para algunas de las fechas ahora ausentes del recorrido.

Entre seguidores y promotores ha surgido la versión de que la cancelación podría estar relacionada con una baja venta de entradas, aunque esta información no ha sido confirmada por la banda ni por los organizadores locales.

¿QUIÉNES SIGUEN EN EL TOUR?

Pese a la eliminación de varias ciudades, el nuevo flyer mantiene presentaciones en Cancún, Ciudad Juárez, Guadalajara, León, Mérida, Mexicali, Monterrey, Querétaro, Tijuana y Ciudad de México . En esta última, Insite figura además dentro de las actividades del Vans Warped Tour, que este año llega a México y que es uno de los festivales más esperados del año para la escena alternativa, punk y rock, a nivel tanto nacional como internacional.

Los seguidores de la banda mexicana esperan una postura oficial que aclare el futuro de la presentación programada para finales de septiembre y en caso de su cancelación, el proceso de devolución para quienes ya contaban con boletos.