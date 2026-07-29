Inspeccionan diariamente juegos mecánicos y áreas de riesgo en la Feria de Durango

La Dirección Municipal de Protección Civil informó que diariamente se realizan inspecciones dentro de las instalaciones de la Feria de Durango, incluida la zona de juegos mecánicos.

El titular de la dependencia, Gustavo Paredes Moreno, comentó que es el personal del área de Inspección quien diariamente lleva a cabo estas revisiones.

Explicó que se cuenta con un sistema georreferenciado de cada uno de los juegos, así como el registro de los responsables o encargados de su operación. Dijo que ellos deben subsanar cualquier observación y deben estar al tanto de la gestión de riesgos.

"El juego que falló fue precisamente por una variación de voltaje. Estos juegos son modernos y cuentan con sistemas de protección para cualquier situación, ya sea variación del voltaje, del viento u oscilaciones. Ante cualquier movimiento o variación de voltaje, como ocurrió en este caso, el juego se detiene de inmediato y queda bloqueado para evitar cualquier riesgo posterior", detalló.

Atenciones

En cuanto a las atenciones brindadas, señaló que se han otorgado 46 servicios en el área de emergencias instalada dentro de la Feria.

"Son servicios de atención médica prehospitalaria; por ejemplo, por dolor de cabeza, caídas, raspones, entre otros. Se trata de atenciones menores, además de algunos enjambres de abejas que nos ha tocado atender".

Otra de las acciones consiste en las verificaciones en el área de alimentos, principalmente en los establecimientos que requieren instalaciones de gas, para revisar que no existan fugas y que las mangueras estén correctamente colocadas.

"Cada vez que se cambia un tanque de gas, revisamos que vuelva a quedar en óptimas condiciones. Estamos coordinados con la empresa gasera que está a cargo del suministro y verificamos diariamente que todas las instalaciones estén en óptimas condiciones antes de iniciar actividades".

Paredes Moreno agregó que, pese a que se cuenta con personal de manera permanente en la Feria, las cinco estaciones de Protección Civil distribuidas en la ciudad continúan operando con normalidad y brindando cobertura.