Instalan Comisión Permanente para continuidad legislativa en Duango

Se instaló formalmente la Comisión Permanente que funcionará durante el periodo de receso de la actual Legislatura en Durango, para poder dar seguimiento a los asuntos legislativos y mantener la actividad parlamentaria entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2026.

Durante este periodo, los diputados podrán continuar presentando iniciativas, desarrollar reuniones de trabajo en Comisiones y atender los asuntos que requieran seguimiento, con el objetivo de preparar la agenda que será discutida en el próximo periodo ordinario de sesiones o, en su caso, en un periodo extraordinario.

Al asumir la presidencia de la Comisión Permanente, la diputada Gabriela Vázquez Chacón aseguró que el órgano legislativo mantendrá el diálogo y los mecanismos para atender los temas pendientes y fortalecer el trabajo parlamentario durante el receso.

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente quedó integrada por Gabriela Vázquez Chacón como presidenta; Ana María Durón y Noel Fernández Maturino como secretarios propietarios; Fernando Rocha Amaro como presidente suplente; y Sughey Torres Rodríguez y Verónica González Olguín como secretarias suplentes.

Previamente, se aprobó la propuesta para integrar las vocalías de la Comisión Permanente, que recaerán en Osbaldo Santillán Gómez y Georgina Solorio, mientras que Flora Leal Méndez y Cynthia Monserrat Hernández Quiñones fungirán como suplentes.