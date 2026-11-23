La modernización del cárcamo de aguas negras de Calixto Contreras, en el municipio de Guadalupe Victoria, podrá representar un beneficio para más de dos mil habitantes con mejoras en el sistema de alcantarillado y la operación del bombeo, mediante una inversión de 1.4 millones de pesos.

La obra fue supervisada por personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y autoridades municipales, con trabajos que incluyen la instalación de equipo fotovoltaico para alimentar el cárcamo con energía solar, lo que permitirá reducir el consumo de electricidad y los costos de operación.

También se rehabilitó la caseta de cloración para mejorar el proceso de desinfección de las aguas residuales, además de construir un cerco perimetral para proteger los paneles solares y los equipos electromecánicos de posibles daños o actos de vandalismo.

Según informó la Dirección Local de la Conagua, estas acciones buscan fortalecer la infraestructura de saneamiento de la comunidad, reducir riesgos sanitarios y mejorar las condiciones de operación del sistema de drenaje.