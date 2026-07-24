Instalan puntos de vigilancia en carreteras de Durango durante las vacaciones

Corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno instalaron Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI) en distintas regiones de Durango, como parte de las acciones preventivas implementadas durante el periodo vacacional.

Una de estas bases fue instalada sobre la carretera Panamericana 45 Durango-Zacatecas, en las inmediaciones del municipio de Vicente Guerrero y cerca de los límites con Zacatecas. En el operativo participan elementos de la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y policías municipales integradas al Mando Coordinado.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública estatal, los elementos realizan labores de prevención y revisión de vehículos y personas que ingresan y salen del estado, con el objetivo de detectar posibles situaciones relacionadas con la comisión de delitos y reforzar la seguridad de quienes transitan por las carreteras.

Estas acciones forman parte del operativo Vacaciones Seguras 2026 y, según el reporte oficial, hasta el momento no se han registrado incidentes delictivos que alteren la seguridad en la entidad.

La dependencia estatal señaló que la vigilancia continuará durante la temporada vacacional.