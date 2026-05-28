Instalará en Durango cinco módulos de hidratación para prevenir golpes de calor

En la ciudad de Durango se instalarán al menos cinco módulos de hidratación para prevenir golpes de calor entre la población, ante las altas temperaturas que se espera se registren en las próximas semanas.

Estos módulos se encontrarán en la Plazuela Baca Ortiz, Plaza de Armas, la Unidad Administrativa, el Hospital General 450 y el Parque Guadiana con la expectativa de atender al menos a 20 mil personas, como ocurrió el año pasado.

El Centro Municipal de Monitoreo de Riesgos (CMMR) reportó que se esperan días de intenso calor debido al fenómeno de la canícula, aunque descartó una alerta por sequía en Durango.

Ante esta información, las autoridades municipales pusieron en marcha una estrategia para asegurar agua en módulos de hidratación, pipas y otras acciones preventivas para aminorar el calor intenso.

Se informó que se activó “Por tu Salud, Ponte Trucha con el Agua” con el objetivo de prevenir afectaciones por las altas temperaturas y las condiciones climáticas de la entidad.

En las colonias que registran un servicio irregular de agua se llevará abastecimiento mediante pipas y, para prevenir golpes de calor entre la población. También se colocarán los bebederos y puntos de atención para animales en situación de calle.

Las autoridades aseguraron que el agua será purificada, ya que el organismo Aguas del Municipio de Durango cuenta con plantas purificadoras desde donde se abastecerán los módulos de hidratación, garantizando que sea apta para el consumo humano.

Serán varias dependencias las que estarán coordinadas para implementar este programa y brindar mayor atención ante las altas temperaturas.