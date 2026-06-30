Instalarán centro de acopio en Durango para damnificados de Venezuela

El Congreso del Estado de Durango aprobó por unanimidad la instalación de un centro de acopio destinado a recolectar víveres, alimentos no perecederos, artículos de higiene personal y productos de primera necesidad para apoyar a las familias afectadas por lo s sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 que impactaron la zona norte de Venezuela , específicamente el estado de Yaracuy, el pasado 24 de junio.

La propuesta, presentada por la diputada local Rocío Rebollo Mendoza, durante la sesión de la Comisión Permanente este martes, tiene como objetivo convertir al Poder Legislativo en un puente de solidaridad entre la sociedad duranguense y los damnificados por esta emergencia humanitaria.

Según la legisladora, la tragedia ha dejado un saldo preliminar superior a los mil 700 fallecidos, miles de personas heridas y el colapso o daño severo de centenares de inmuebles.

Las donaciones recibidas serán canalizadas a través de organizaciones altruistas internacionales especializadas en la atención de emergencias, asegurando así que la ayuda se distribuya de manera ordenada y efectiva.

Con este acuerdo, el Congreso de Durango busca traducir el espíritu solidario del estado en acciones concretas, recordando la experiencia histórica de México ante desastres naturales como los ocurridos en 1985 y 2017.