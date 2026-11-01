Instalarán consejos distritales del INE el próximo 30 de noviembre

La organización de la elección del próximo 6 de junio en Durango continúa conforme al calendario previsto, pese a las investigaciones relacionadas con contratos en oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral (INE).

Así lo aseguró el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Durango, Jorge Macías Medina, quien aclaró que las representaciones estatales y distritales no intervienen en esos procedimientos administrativos.

El funcionario señaló que los señalamientos sobre posibles irregularidades se encuentran sujetos a investigación y que la Junta Local no administra los contratos ni tiene injerencia en ellos. Sin embargo, reconoció que el tema ha tenido presencia en los medios de comunicación y sostuvo que las actividades de organización electoral continúan sin interrupciones en la entidad.

Afirmó que el personal de las Juntas Locales y Distritales, integrado por miembros del Servicio Profesional Electoral, mantiene sus labores para cumplir con el plan integral y el calendario de actividades, con el objetivo de garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su voto en la jornada electoral.

Entre las tareas que actualmente desarrolla el Instituto mencionó la conclusión de la convocatoria para integrar los Consejos Distritales, cuya instalación está programada para el 30 de noviembre. También se reciben solicitudes de personas interesadas en participar como observadoras electorales y se realizan los procedimientos para acreditar su participación.