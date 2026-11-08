Instituto de Parques debe trabajar más allá del mantenimiento: regidor

Los trabajos que se realicen dentro de los parques Guadiana y Sahuatoba no deben limitarse únicamente al mantenimiento, sino que también deben tomar en cuenta las disposiciones establecidas para intervenir en Áreas Naturales Protegidas (ANP).

El regidor Alan Espinosa de la O propuso ante el Cabildo una armonización al Reglamento de Operación del Instituto de Parques Públicos del Municipio, pero la iniciativa fue desestimada.

Explicó que en diferentes comisiones y consejos se ha reiterado la necesidad de tomar en cuenta el medio ambiente al momento de realizar intervenciones; sin embargo, señaló que no se ha considerado que ya existe un manual de operación para las Áreas Naturales Protegidas.

“Entonces, ¿de qué sirve que exista este Instituto si no van a respetar un manual de cómo se deben de hacer las cosas?”, declaró.

REQUIERE INTERVENCIÓN

Dijo que, de lo contrario, se corre el riesgo de operar estos espacios como si únicamente requirieran mantenimiento, sin considerar que en ellos existen ecosistemas y diferentes riesgos que deben atenderse.

“Ya han sucedido incendios, ya hay vandalismo, por supuesto, que son ocasionados por ciudadanos. Pero hay que tomar en cuenta esta parte y no se puede realizar alguna acción sin que se tome en cuenta el medio ambiente”.

El regidor destacó que existen mesas de trabajo sobre ordenamiento ecológico y un plan de acción, pero todavía no están listos, por lo que consideró que las acciones se realizan de manera aislada.

Sobre el trabajo que realiza el Instituto de Parques, opinó: “Yo no creo que sea malo, pero no podemos dedicar el tema del Instituto de Parques como si fuera mantenimiento nada más”.

Precisó que se requiere rehabilitar el suelo y cuidar los ecosistemas, la flora y la fauna que se encuentran en los parques, principalmente porque representan el principal pulmon de la ciudad.

“Sí es un tema muy serio, porque es la inversión del presente para un futuro de las nuevas generaciones”, finalizó.