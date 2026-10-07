Integrantes de Timbiriche niegan haber autorizado serie sobre su historia

La historia de Timbiriche llegará a la pantalla en una versión de ficción, pero el estreno de la nueva serie de ViX ya generó controversia entre algunos de los integrantes originales de la agrupación. Benny Ibarra, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín y Sasha Sokol aseguraron que no participaron en el proyecto ni autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, los seis artistas señalaron que nunca fueron consultados sobre las historias que serán presentadas en la producción, cuyo estreno está previsto para este viernes y que estará conformada por ocho capítulos.

Una historia ficcionada

Los integrantes reconocieron que existe libertad creativa para contar una historia inspirada en una época y en acontecimientos reales, pero marcaron distancia cuando se trata de representar a personas que siguen con vida y que forman parte de la historia de la agrupación.

El grupo explicó que tiene claro que la serie es una ficción que puede combinar acontecimientos reales con situaciones que nunca ocurrieron.

Sin embargo, destacó que detrás de los personajes que aparecerán en pantalla existen personas reales, además de sus familias y otras personas que estuvieron relacionadas con ellos durante distintas etapas de sus vidas.

La producción está inspirada en la trayectoria de uno de los grupos juveniles más importantes de la música mexicana, cuya historia también estuvo marcada por la llegada de figuras que posteriormente desarrollaron exitosas carreras como solistas, entre ellas Thalía y Paulina Rubio.

No está contada por sus integrantes

Uno de los principales señalamientos de los artistas es que la serie no debe considerarse como la historia oficial de Timbiriche, debido a que ninguno de ellos participó directamente en su creación ni aportó su testimonio para construir la narrativa.

Los seis integrantes dejaron abierta la posibilidad de contar algún día su propia versión de los acontecimientos, pero señalaron que, de hacerlo, será desde su propia voz y con respeto hacia quienes formaron parte de esas experiencias.

Por su parte, el productor de la serie, Pablo Cruz, ya ha explicado que el proyecto está inspirado en hechos reales y que la investigación se construyó a partir de información y materiales públicos relacionados con la agrupación.

El caso de Sasha Sokol

Entre los temas que abordará la producción se encuentra el abuso sexual que Sasha Sokol denunció públicamente haber sufrido durante su adolescencia por parte del productor Luis de Llano, quien estuvo relacionado con la creación y desarrollo de Timbiriche.

El caso de Sokol se convirtió en uno de los episodios más relevantes de la historia reciente vinculada con la agrupación y con la industria del entretenimiento en México. La cantante ha hablado públicamente sobre lo ocurrido y emprendió acciones legales contra De Llano.