Inteligencia artificial obliga a CIO a demostrar retorno de inversión

La inteligencia artificial dejó de ser un proyecto de innovación para convertirse en una exigencia de resultados. Los directores de tecnología (CIO) enfrentan una presión para demostrar que las inversiones en IA generan valor para el negocio.

De acuerdo con el informe CIO Outlook 2026, publicado por Experis ManpowerGroup, que recopiló la perspectiva de mil 930 líderes tecnológicos, muestra que la alineación entre el negocio y las tecnologías de la información se ha posicionado como la principal prioridad.

Específicamente, el 48 por ciento de los consultados considera que vincular la estrategia tecnológica con los objetivos comerciales es su labor más importante, un incremento en comparación con el 34 por ciento registrado en 2025.

Damian Malfatti, director de Experis México. Señaló que en la región existe una doble realidad, donde coexisten organizaciones que aceleran la adopción de inteligencia artificial con una brecha en la alineación entre tecnología y negocio.

El directivo afirmó que el reto para los CIO en la zona geográfica no es solo demostrar el retorno de inversión, sino ejecutarlo en entornos donde la madurez digital es desigual.

Malffati añadió que la presión por generar valor con inteligencia artificial en Latinoamérica está ligada al talento, ya que la ejecución tecnológica se complejiza cuando no se dispone de las habilidades necesarias para traducir las herramientas en resultados de negocio.

Seis de cada diez líderes tecnológicos están implementando activamente soluciones basadas en IA en sus sistemas actuales.

El 34 por ciento señalan que la automatización y las soluciones impulsadas por IA generan el mayor retorno de inversión en producción, mientras que el 41 por ciento continúa considerando la computación en la nube y la infraestructura digital escalable como los principales impulsores de retorno.

En el ámbito operativo, el 60 por ciento de los líderes tecnológicos se encuentra implementando soluciones de inteligencia artificial en sus sistemas actuales.

El 54 por ciento de los encuestados afirma que estas inversiones ya reportan un retorno financiero positivo.

A pesar de esto, persisten divergencias internas, un 31 por ciento de los ejecutivos considera que sus organizaciones están invirtiendo en exceso en esta tecnología, y solo el 17 por ciento ubica la entrega de soluciones de inteligencia artificial como una responsabilidad principal de su cargo.

Además, las herramientas de computación en la nube e infraestructura digital escalable continúan liderando las fuentes de retorno para el 41 por ciento de las empresas, seguidas por la automatización con un 34 por ciento.