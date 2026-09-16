Inter Miami vence 2-0 a Cruz Azul y conquista la Campeones Cup 2026 con golazo de Lionel Messi

En un repleto Nu Stadium de Miami, Inter de Miami conquistó la Michelob ULTRA Campeones Cup 2026 tras imponerse 2-0 a Cruz Azul en un apasionante choque entre el monarca de la MLS y el Campeón de Campeones de la Liga MX. El conjunto estadounidense llegó tras consolidar un paso arrollador en la MLS liderado por Lionel Messi, mientras que la escuadra mexicana arribó impulsada por su reciente hegemonía en el balompié azteca.

Messi detiene el rumbo de La Máquina Celeste

El silbatazo inicial desató un ritmo frenético. Cruz Azul dio el primer aviso al minuto 5 mediante un potente disparo de Agustín Palavecino que el guardameta Dayne St. Clair desvió al tiro de esquina. Progresivamente, la escuadra rosa se adueñó del balón en el medio campo gracias a Rodrigo De Paul y Casemiro, quienes impusieron condiciones tácticas para replegar a la defensa cementera comandada por Kevin Mier.

El marcador se abrió al minuto 23 cuando Luis Suárez envió un centro preciso que Lionel Messi remató majestuosamente de cabeza, firmando su gol 100 con Inter Miami. Las Garzas mantuvieron el asedio y al 32' Willer Ditta salvó en la línea un disparo de Suárez. Cruz Azul respondió al 41' con otro intento de Palavecino, en medio de un tramo rudo donde Matías Galarza recibió tarjeta amarilla al minuto 40.

'Las Garzas' sentencian el compromiso

Para el complemento, el técnico celeste ajustó ingresando a Omar Campos y Gonzalo Piovi por Rotondi y Orozco. Miami movió sus piezas al 61' con Alexander Shaw por Galarza, mientras la Máquina metió a Gabriel Fernández y Alan Mozo al 63'. La polémica estalló poco después cuando Messi convirtió un gran gol tras una rápida combinación, pero la anotación fue anulada por un fuera de lugar dictaminado tras la revisión.

La intensidad subió de tono y el árbitro amonestó a Willer Ditta al 65' y a Gabriel Fernández al 72' por duras faltas. El conjunto floridano refrescó su estructura al 69' con Sergio Reguilón y Micael dos Santos, además del ingreso de Gonzalo Luján al 76', conteniendo los embates de un cuadro visitante que buscó variantes enviando a la cancha al delantero Christian Ebere al minuto 79.

La sentencia definitiva llegó al minuto 80, cuando Casemiro cazó un rebote en el área tras un cobro de esquina e impactó de derecha para decretar el 2-0, veredicto ratificado tras la confirmación arbitral. Con la ventaja consolidada y un manejo sobrio del tiempo reglamentario, Inter Miami aseguró el silbatazo final para proclamarse monarca absoluto de la Campeones Cup en una noche inolvidable en Florida.