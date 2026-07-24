Interesados en Vivienda para el Bienestar pueden acudir este sábado al Infonavit

Las familias interesadas en el programa Vivienda para el Bienestar en Durango, mediante el cual podrán acceder a una vivienda a bajo costo, podrán acudir a la jornada sabatina que realizará el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

La atención al público será este sábado 25 de julio, de las 10:00 a las 14:00 horas, en las oficinas ubicadas en calle Volantín número 404, planta baja, Barrio de Analco.

Las personas interesadas en adquirir una vivienda, que perciban entre uno y dos salarios mínimos y cuenten con al menos seis meses de antigüedad laboral, podrán acudir para recibir información sobre este programa.

En el caso de quienes tengan un crédito con dificultades de pago, recibirán información sobre los beneficios del programa Infonavit Solución Integral, que contempla desde reducciones al saldo, la tasa de interés o la mensualidad, hasta la liquidación total del financiamiento, según cada caso.

También se brindará asesoría sobre los diferentes créditos disponibles para comprar una vivienda nueva o usada, adquirir un terreno, así como para construir, ampliar, reparar o mejorar una vivienda.

Con esta Jornada Sabatina, el Infonavit busca acercar sus servicios a las y los trabajadores que no pueden acudir a las oficinas durante su horario laboral para realizar algún trámite. Además, recordó que todos los servicios y trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.