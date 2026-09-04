Internacional Laguna anuncia a su nuevo director técnico, ¿de quién se trata?

Internacional Laguna continúa dando forma a su proyecto para la Temporada 2026-2027 de la Liga Premier, y ahora confirmó la llegada de su nuevo director técnico del conjunto lagunero.

A través de sus redes sociales, el club dio la bienvenida al estratega, quien cuenta con experiencia tanto dentro del terreno de juego como en cuerpos técnicos del futbol mexicano.

¿De quién se trata?

De acuerdo con la información publicada por la institución, Miguel Ángel Vargas Forestieri ha tenido etapas en organizaciones como Santos Laguna y Pumas UNAM , antecedentes con los que ahora buscará aportar al crecimiento del nuevo proyecto.

Experiencia en el futbol mexicano

La trayectoria de Miguel Ángel Vargas también incluye su etapa como futbolista, por lo que su llegada al banquillo representa un nuevo capítulo dentro de su carrera. Internacional Laguna destacó precisamente ese recorrido al momento de anunciar su incorporación, apostando por un perfil que conoce distintas facetas del futbol profesional.

“Ahora, desde la banca, toca escribir un nuevo capítulo en La Laguna”, señaló el equipo en la publicación con la que oficializó la contratación de su nuevo entrenador.

Laguna prepara su participación en Liga Premier

La llegada de Vargas Forestieri forma parte de los movimientos que realiza Internacional Laguna rumbo a la campaña 2026-2027 , en la que participará dentro de la Liga Premier de la Federación Mexicana de Futbol.

Con el director técnico ya confirmado, el conjunto lagunero podrá avanzar en la preparación deportiva, conformación de su plantilla y definición de la idea de juego con la que afrontará la competencia.

¿Cuándo sería el debut?

Ahora con un plantel cada vez más definido, es inminente que el conjunto lagunero realice su debut, y todo parece indicar que el nuevo equipo de la Liga Premier B estaría enfrentándose el próximo 12 de septiembre ante los Héroes de Zací en punto de las 16:00 horas en la Unidad Deportiva Gómez Palacio.

La institución buscará consolidar su proyecto en una categoría que suele representar una importante vitrina para futbolistas jóvenes y elementos que intentan abrirse camino dentro del balompié profesional mexicano.