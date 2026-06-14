Interno del Cefereso 7 fallece en traslado al Hospital General 450; padecía cáncer de páncreas

Un hombre procedente del Centro Federal de Reinserción Social No. 7, perdió la vida la tarde de este sábado al arribar al Hospital General 450 de la ciudad de Durango.

El deceso fue reportado alrededor de las 17:00 horas, cuando personal médico notificó a las autoridades el ingreso de una persona del sexo masculino que ya no presentaba signos vitales.

El fallecido fue identificado como Luis Ramón, de 65 años de edad, quien se encontraba privado de la libertad en el penal federal ubicado en el municipio de Guadalupe Victoria.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre padecía cáncer de páncreas, enfermedad que había deteriorado considerablemente su estado de salud en los últimos meses.

Por causas relacionadas con su condición médica, el interno fue trasladado al Hospital General 450; sin embargo, al arribar al nosocomio, ya no contaba con signos de vida.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento del fallecimiento e inició las diligencias correspondientes para integrar el expediente y determinar de manera oficial la causa del deceso.

De manera preliminar, se informó que la muerte de Luis Ramón estaría relacionada con las complicaciones derivadas del cáncer de páncreas que padecía, por lo que las autoridades realizaron los procedimientos legales de rigor.