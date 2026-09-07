Intestamentarios, tres de cada cuatro juicios sucesorios en Durango, hasta julio de 2026

Los procedimientos intestamentarios, que son los que se tramitan cuando una persona fallece sin dejar testamento válido para disponer de sus bienes, representaron 76.7 por ciento de los juicios sucesorios iniciados durante los primeros siete meses de 2026.

De acuerdo con la estadística del Poder Judicial del Estado, los testamentarios concentraron el 23.3 por ciento restante.

El Código Civil de Durango establece que la herencia puede transmitirse por voluntad del testador o por disposición de la ley; en el primer caso se trata de sucesión testamentaria y en el segundo de sucesión legítima.

Los datos del Poder Judicial exhibieron que los juicios intestamentarios superaron a los testamentarios en cada uno de los siete meses del periodo. En enero se registraron 258 intestamentarios y 71 testamentarios; en febrero fueron 286 y 78, respectivamente; marzo tuvo 255 y 91; abril, 270 y 79; mayo, 254 y 75; junio, 228 y 71, mientras que en julio se contabilizaron 127 intestamentarios y 45 testamentarios.

En el universo de los asuntos judiciales, durante el periodo enero-julio de 2026 se iniciaron 22 mil 643 juicios en el estado. De ellos, ocho mil 11 correspondieron a materia familiar, equivalente a 35.4 por ciento del total. En el mismo periodo de 2025 habían sido nueve mil 498, por lo que este año se registró una reducción de mil 487 asuntos, equivalente a 15.7 por ciento.

La disminución de los asuntos familiares contrastó con el comportamiento general de los juicios, ya que el total pasó de 22 mil 139 en enero-julio de 2025 a 22 mil 643 en el mismo periodo de 2026; es decir, un aumento de 2.3 por ciento.

PROMUEVEN EL TESTAMENTO

Cabe resaltar que, al igual que los últimos años, este mes se celebra el esquema “Septiembre, mes del testamento”, periodo en el que se promueve que las personas establezcan legalmente la distribución de sus bienes y derechos para después de su fallecimiento, mediante estrategias de beneficio para los ciudadanos que aprovechen el trámite.