Invasiones en el San José siguen causando conflictos; ya 'acarrean' material para contruir viviendas

Vecinos de la zona de invasiones en el fraccionamiento San José, sobre Perimetral Ferrocarril, volvieron a alzar la voz ante los conflictos que continúan generándose en el lugar. Ahora denuncian que ya están llevando material para construcción, presuntamente con el propósito de edificar viviendas, encabezados por una líder social.

La réplica de los habitantes de fraccionamientos cercanos a la invasión contradice las declaraciones de la líder social Claudia Martínez, quien manifestó a El Siglo de Durango no tener ningún interés personal, sino únicamente ayudar a las personas que requieren un espacio donde vivir.

En sus declaraciones señaló que, ante la falta de actuación por parte de las autoridades locales, decidió emprender acciones de gestión para regularizar los terrenos o buscar una opción de reubicación.

Afirmó que no está pidiendo dinero, vendiendo terrenos ni invitando a las personas a instalarse en el lugar . Sin embargo, los vecinos aseguran contar con pruebas de que sí ha solicitado dinero, ha marcado los terrenos para distribuirlos y ahora está llevando material para construcción.

TRABAJOS IRREGULARES

Las personas afectadas señalan que cuentan con videos en los que se observa la realización de trabajos presuntamente irregulares, como tomas clandestinas de agua y energía eléctrica. Además, recientemente han llegado camiones con material para construcción y ladrillos, por lo que les preocupa que comiencen a edificarse viviendas.

Los vecinos continúan solicitando la intervención de las autoridades para evitar que los conflictos se agraven, pues consideran que la situación ya afecta su calidad de vida.

Expresan preocupación

Con las lluvias registradas en los últimos días, también expresan preocupación por la posible aparición de focos de infección e inundaciones, como ya ha ocurrido anteriormente.

En materia de seguridad, comentan que continúan registrándose robos en la zona y que incluso temen ser agredidos, ya que se han presentado enfrentamientos verbales entre los vecinos y las personas que ocupan esos terrenos de manera irregular.

Los habitantes consideran urgente la intervención de las autoridades, pues, aunque reconocen que todas las personas tienen derecho a una vivienda, sostienen que ello no justifica invadir una zona que no está destinada al uso habitacional ni realizar conexiones irregulares a los servicios, además de afectar el patrimonio y la tranquilidad de los demás.