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ECONOMÍA

Inversión de Mercado Libre refleja confianza en la economía mexicana: Gurrola

La apuesta de Mercado Libre por México fue destacada como una muestra de confianza en la economía nacional y en el mercado interno.

Inversión de Mercado Libre refleja confianza en la economía mexicana: Gurrola

Inversión de Mercado Libre refleja confianza en la economía mexicana: Gurrola

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El coordinador de los regidores de Morena en Durango, Luis Iván Gurrola Vega, afirmó que la decisión de Mercado Libre de invertir 4 mil 600 millones de dólares en México durante 2026 confirma que nuestro país vive un momento de confianza, estabilidad y crecimiento económico.

Gurrola Vega señaló que esta inversión, que representa un incremento del 35 por ciento respecto al año anterior, permitirá fortalecer la infraestructura logística, tecnológica y financiera de la empresa, además de generar 8 mil 500 nuevos empleos para las y los mexicanos.

“Estos resultados son reflejo de la política económica impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha demostrado que es posible combinar bienestar social, estabilidad financiera y atracción de inversiones”, expresó.

El regidor destacó que, mientras algunos apostaban por la incertidumbre, los hechos demuestran que México sigue siendo un destino atractivo para la inversión nacional e internacional. 

Agregó que la confianza de empresas líderes como Mercado Libre es una señal clara de que existe certidumbre económica, fortaleza institucional y un mercado interno dinámico.


“Desde Morena reconocemos que estos anuncios benefician directamente a las familias mexicanas, generan empleos, fortalecen a las pequeñas y medianas empresas y contribuyen al desarrollo económico del país. Hoy México avanza con una economía fuerte, con más oportunidades para emprendedores, trabajadores y jóvenes”, indicó.


Finalmente, Iván Gurrola sostuvo que la transformación también se refleja en los indicadores económicos y en la confianza de quienes deciden invertir en México.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Iván Gurrola Claudia Sheinbaum economía Gurrola, Mercado, confianza, México

               

                
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