Investigación de la UJED sobre Parkinson será presentada en Corea del Sur 

Una investigación de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) sobre los mecanismos celulares relacionados con la enfermedad de Parkinson será presentada ante especialistas de distintos países durante el Congreso Anual de Parkinson y Trastornos del Movimiento, que se realizará del 4 al 8 de octubre en Seúl, Corea del Sur.

Pavel Bermúdez, docente del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y estudiante de octavo semestre del Doctorado en Biomedicina de la UJED, expondrá los resultados preliminares de su tesis doctoral, centrada en los sistemas de reparación del ADN.

El estudio analiza particularmente la reparación por escisión de nucleótidos, mecanismo mediante el cual las células identifican y corrigen determinados daños en su material genético.

La investigación compara la expresión de genes relacionados con este proceso entre pacientes con Parkinson y personas sin la enfermedad.

De acuerdo con Bermúdez, los resultados obtenidos muestran diferencias relevantes en la expresión de estos genes, lo que aporta elementos para profundizar en el estudio de los procesos celulares asociados con esta enfermedad neurodegenerativa.

El trabajo fue enviado en marzo pasado como resumen de los avances de la investigación y posteriormente fue aceptado para su presentación en el congreso y para su publicación en una revista especializada.

Además de exponer los resultados, el investigador buscará establecer vínculos con especialistas de otros países y generar oportunidades de colaboración científica para las líneas de investigación de la UJED relacionadas con enfermedades neurodegenerativas, entre ellas Parkinson y Alzheimer.

La ponencia será presentada en inglés ante investigadores de distintas regiones del mundo. Bermúdez destacó que llevar los avances de esta investigación a Seúl permitirá también vincular el trabajo científico desarrollado en Durango con redes internacionales de investigación.