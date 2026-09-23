Investigaciones en Sinaloa no avanzan, familias son quienes buscan a desaparecidos: Madre buscadora

Poco o nada avanzan las investigaciones de personas desaparecidas por parte de las autoridades, al menos en los casos de duranguenses desaparecidos en Sinaloa. La mayoría de las búsquedas las realizan los familiares, muchos de ellos a través de colectivos.

Los datos o pesquisas con los que se cuentan son los que han conseguido las propias madres buscadoras, precisamente para tratar de acelerar las investigaciones de sus hijos, pero esa información es la única que logran obtener las autoridades; de otra manera, no tendrían nada.

Laura Bustamante, integrante del colectivo Buscando Emilios, tiene más de cinco años buscando a su hijo Luis Humberto Valdelamar Bustamante, quien desapareció el 19 de febrero de 2021 en Mazatlán, y en sus visitas a dependencias de Sinaloa no ha encontrado avances.

“Yo tengo cinco años ya buscando a mi hijo y las pocas investigaciones que existen en su expediente las he hecho yo”.

Dijo que, en general, lo que se encuentra dentro de los expedientes es lo que han investigado las buscadoras, porque señalan que, al parecer, ninguna autoridad está buscando a sus desaparecidos.

Aseguró que no los están buscando, por eso considera que existen cada vez más colectivos.

“Son las madres buscadoras, las que buscan, son las que investigan, son las que encuentran”, expresó.

VISITAS A SINALOA

Es precisamente en sus visitas a Sinaloa para realizar búsquedas en campo y revisar expedientes, precisó:

“Lamentablemente, dolorosamente y tristemente para nosotras, cada que vamos nos regresamos muy descorazonadas de ver que no hay avances, de que es más, no hay investigaciones”.

Reconoció que el tema de las desapariciones ha rebasado a las autoridades, hay mucho trabajo, porque cada vez se van sumando más personas desaparecidas.

Las salidas que realizan a Sinaloa para revisar expedientes, realizar búsquedas en campo o pegar pasquines les generan gastos, que dependen mucho de las actividades que van a realizar.

En ocasiones, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas también ha apoyado con el transporte de ida y regreso para 10 personas, aunque son 50 familias las que tienen un desaparecido en Sinaloa.

En la última visita se les proporcionó un autobús por parte de un funcionario público, y allá reconocen que también se les brinda respaldo en materia de seguridad, sobre todo por la situación de inseguridad que prevalece en el vecino estado.

La próxima salida de búsqueda será para los últimos días de septiembre. A pesar de los pocos resultados, cada vez que salen, llevan la esperanza de, al fin, tener alguna respuesta.