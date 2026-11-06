Investigan a Vadhir Derbez por violación contra una modelo estadounidense

Durante este viernes 6 de noviembre comenzó a trascender que el actor y cantante Vadhir Derbez, hijo del comediante mexicano Eugenio Derbez, era investigado por el delito de violación.

Hasta entonces no había una confirmación oficial, sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó esta tarde-noche que se mantiene una carpeta abierta por este delito ocurrido en abril de 2026 en la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo a la información proporcionada, la denuncia fue presentada el 2 de abril de este año ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales por una modelo estadounidense de 19 años, y los hechos habrían sucedido durante la grabación de un videoclip musical.

Ante la reciente difusión de información sobre una denuncia que sería presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), la institución capitalina aclaró que mantiene abierta una investigación distinta y que cuenta con datos de prueba suficientes para judicializar el caso.