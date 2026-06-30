Investigan en Durango 11 casos de lesiones a balazos, de enero a mayo de 2026

De acuerdo con los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante los primeros cinco meses de 2026 se han contabilizaron 11 casos de lesiones dolosas cometidas mediante el uso de armas de fuego en el estado de Durango.

Los datos oficiales establecieron que la capital del estado se mantuvo como la demarcación con mayor incidencia, al registrar siete casos de lesiones a balazos dentro de su territorio.

El resto de la incidencia se distribuyó entre los municipios de Gómez Palacio, que concentró dos casos, mientras que en Otáez y Santiago Papasquiaro se documentó un evento en cada demarcación, respectivamente.

Cabe destacar que fuera de estos cuatro municipios, el resto de las demarcaciones estatales no presentaron registros de este tipo de ilícitos durante el periodo de referencia, consolidando la estadística de violencia en las zonas mencionadas.

En lo que se refiere específicamente a los casos del 2026, se observó que febrero presentó dos casos, mientras que marzo fue el mes con mayor incidencia al acumular seis carpetas de investigación iniciadas. Posteriormente, la estadística reportó un expediente en abril y concluyó con dos eventos más durante mayo.